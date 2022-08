LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: inizia la sessione pomeridiana in Colombia (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.50 Lo stesso proverà a fare Loris Tonella sui 200 metri. 21.45 Ludovica Cavo e Alessia Seramondi andranno invece a caccia della finale nei 400 ostacoli. 21.40 Benedetta Benedetti sarà protagonista nella finale del lancio del disco. 21.35 La sessione pomeridiana scatterà alle 22 italiane (le 15 locali a Cali), di seguito il programma: 22.00 Eptathlon, getto del peso 22.05 400 ostacoli (femminile), semifinali 22.35 200 metri (maschile), semifinali 22.55 Salto con l’asta (femminile), finale 23.05 100 metri (femminile), semifinali 23.30 Eptathlon, 200 metri 00.00 400 metri (femminile), semifinali 00.14 Lancio del disco (femminile), finale 00.25 400 metri (maschile), semifinali 00.55 1500 metri (maschile), finale 01.10 800 metri (femminile), finale 01.25 100 ostacoli (maschile), ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.50 Lo stesso proverà a fare Loris Tonella sui 200 metri. 21.45 Ludovica Cavo e Alessia Seramondi andranno invece a caccia della finale nei 400 ostacoli. 21.40 Benedetta Benedetti sarà protagonista nella finale del lancio del disco. 21.35 Lascatterà alle 22 italiane (le 15 locali a Cali), di seguito il programma: 22.00 Eptathlon, getto del peso 22.05 400 ostacoli (femminile), semifinali 22.35 200 metri (maschile), semifinali 22.55 Salto con l’asta (femminile), finale 23.05 100 metri (femminile), semifinali 23.30 Eptathlon, 200 metri 00.00 400 metri (femminile), semifinali 00.14 Lancio del disco (femminile), finale 00.25 400 metri (maschile), semifinali 00.55 1500 metri (maschile), finale 01.10 800 metri (femminile), finale 01.25 100 ostacoli (maschile), ...

