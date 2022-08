sportli26181512 : Lazio, gioia Maximiano: è diventato papà: Il giocatore assente ieri per permesso speciale: sua moglie Madalena ha d… - LALAZIOMIA : Lazio, gioia Maximiano: è diventato papà - salvotorrisi94 : @Brunetto_01 @davide28338851 @FrancescoRoma78 Ma guarda alla Juventus sono passati i giocatori più forti della stor… - CristianoColuc2 : @PD_Lazio @EnricoLetta @pdnetwork Potevate prendere un treno per Pechino..sai che gioia.. - infoitsport : Lazio, Lotito piazza un altro colpo per la gioia di Sarri -

Corriere dello Sport

In casa Lazio è scattata la fase tre della preparazione, momento importantissimo per preparare il debutto in campionato del 14 agosto. Luis Maximiano, pieno di gioia, non vede l'ora. Lazio, gioia Maximiano: è diventato papà ROMA - In un mese la vita di Luis Maximiano è cambiata moltissimo. Prima il trasferimento alla Lazio, poi è diventato papà. Ieri assente all'allenamento di ripresa per un permesso speciale: sua moglie Madalena ha dato alla luce il loro bambino. La Lazio ritorna in campo. In questi minuti i biancocelesti sono scesi in campo a Formello per la seduta d'allenamento pomeridiana. Sarri e i suoi hanno di fronte a loro ancora ...