Fprime86 : RT @cmdotcom: #Juve, ha vinto la linea #Pogba: niente intervento, retroscena e dubbi - cmdotcom : #Juve, ha vinto la linea #Pogba: niente intervento, retroscena e dubbi - sportli26181512 : Juve, ha vinto la linea Pogba: niente intervento. I retroscena e i dubbi: Ha preso tempo, si è confrontato con tant… - ElTrattore : Sottoscrivo. Il Milan sottovalutato per 2 anni da qualcuno è magicamente diventato per gli stessi 10 spanne sopra d… - sensocritico2 : @Silvio89016611 @pietro00112 Sfatiamo un mito: la prima Juve di Conte aveva Buffon Chiellini Barzagli Vidal Marchis… -

Calciomercato.com

Nei sette anni col Milan , che in totale contano 72 presenze, il portiere haun campionato ('... Non mancano nella sua carriera le esperienze alla Reggiana, Parma e. A salutarlo sui social ...Nei sette anni col Milan (72 presenze) haun campionato ('67 - 68), una Coppa Italia, una ... Ha lavorato con Ancelotti al Real dal 2013 al 2015, e anche con Reggiana, Parma e. Il Milan sui ... Juve, ha vinto la linea Pogba: niente intervento. I retroscena e i dubbi La Juventus e tutto il mondo del calcio piangono la morte di William Vecchi, ex preparatore dei bianconeri dopo un passato vincente da portiere in serie A. Aveva 73 anni. Nato a Scandiano (Reggio Emil ...Il Milan dovrà difendere lo scudetto vinto lo scorso anno dagli assalti della concorrenza. Sui rossoneri si è concentrato Roberto Donadoni ...