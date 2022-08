TuttoAndroid : Iliad ripropone la sua offerta più apprezzata: torna disponibile Flash 150 5G - Mondo3 : Mare, montagna o città? iliad ripropone per tutta l'estate la FLASH 150 con 5G incluso -

... cheun grande classico, in versione acustica, Se Telefonando . Carlo Conti ricorda ... Tim, Vodafone,, Postemobile, Coop Voce, Tiscali. Oppure donando 5 o 10 euro per le chiamate da ...Kenala sua PROMO con 130 Giga che mette a disposizione anche un Buono Amazon del valore di 10 ...ad un target specifico di clienti che intendono cambiare gestore e che provengono da, ...Fino al 15 settembre 2022, iliad ripropone l'offerta FLASH 150 con il 5G che ora è disponibile in 50 città italiane.Da oggi e fino al 15 settembre iliad ripropone FLASH 150: 150 giga, la velocità del 5G, minuti e sms illimitati a meno di 10 Euro al mese.