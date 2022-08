Graduatorie GPS, aggiornate in anticipo, ma ancora tanti errori nella pubblicazione: dai punteggi al mancato scioglimento riserva in prima fascia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Graduatorie GPS: se da un lato la domanda di inserimento e aggiornamento prodotta entro il 31 maggio ha permesso di distribuire il lavoro di valutazione tra le scuole polo e di effettuare un controllo per quanto possibile capillare sul titolo di accesso, non mancano comunque gli errori negli elenchi che gli uffici Scolastici hanno comunque dovuto pubblicare in fretta per consentire la presentazione della domanda di supplenza dal 2 agosto. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 agosto 2022)GPS: se da un lato la domanda di inserimento e aggiornamento prodotta entro il 31 maggio ha permesso di distribuire il lavoro di valutazione tra le scuole polo e di effettuare un controllo per quanto possibile capillare sul titolo di accesso, non mancano comunque glinegli elenchi che gli uffici Scolastici hanno comunque dovuto pubblicare in fretta per consentire la presentazione della domanda di supplenza dal 2 agosto. L'articolo .

