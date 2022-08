Fiorentina: l’amichevole col Qatar termina con uno spento 0-0 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sicuramente una nazionale indigesta per le squadre italiane quella del Qatar. Dopo aver battuto infatti l’Udinese, aver pareggiato con la Lazio, oggi è arrivato anche il pareggio per 0-0 contro la Fiorentina. Nel quinto test ufficiale infatti, la squadra di Vincenzo Italiano si è dovuta accontentare di un pareggio a reti bianche. Un primo tempo giocato meglio dalla Viola, con però diversi errori sottoporta di Ikoné e Jovic, che in diverse occasioni hanno tirato direttamente addosso al portiere. Secondo tempo invece giocato a ritmi, se possibile, ancora più bassi. Per la maggior parte del tempo infatti la manovra della Fiorentina è lenta e sterile, con paradossalmente il Qatar che si rende più pericoloso, lasciando il lavoro sporco a Gollini, che tiene lo 0-0. Questo è infatti il risultato finale. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sicuramente una nazionale indigesta per le squadre italiane quella del. Dopo aver battuto infatti l’Udinese, aver pareggiato con la Lazio, oggi è arrivato anche il pareggio per 0-0 contro la. Nel quinto test ufficiale infatti, la squadra di Vincenzo Italiano si è dovuta accontentare di un pareggio a reti bianche. Un primo tempo giocato meglio dalla Viola, con però diversi errori sottoporta di Ikoné e Jovic, che in diverse occasioni hanno tirato direttamente addosso al portiere. Secondo tempo invece giocato a ritmi, se possibile, ancora più bassi. Per la maggior parte del tempo infatti la manovra dellaè lenta e sterile, con paradossalmente ilche si rende più pericoloso, lasciando il lavoro sporco a Gollini, che tiene lo 0-0. Questo è infatti il risultato finale. SportFace.

