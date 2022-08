Che fine fa Di Maio? Letta prova a salvarlo. Ma gli ex grillini temono l'estinzione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luigi Di Maio, nato nel 1986, è uscito dai Cinquestelle il 21 giugno scorso Roma, 3 agosto 2022 - Ieri, nel Transatlantico di Montecitorio, le facce dei deputati del partito di Luigi Di Maio, Impegno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Luigi Di, nato nel 1986, è uscito dai Cinquestelle il 21 giugno scorso Roma, 3 agosto 2022 - Ieri, nel Transatlantico di Montecitorio, le facce dei deputati del partito di Luigi Di, Impegno ...

marcocappato : Sto accompagnando in Svizzera una signora gravemente malata. Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo dir… - forza_italia : #Calenda ha sempre detto che avrebbe tirato dritto per la sua strada. Invece ha girato a sinistra, per tornare a ca… - CarloCalenda : I nostri punti sono stati tutti recepiti. Accordo nettissimo su agenda Draghi - da no tasse e revisione RDC a Rigas… - RAngela24386433 : RT @zirudela: @chiaraped @Yi_Benevolence @gianluca_zago @OrtigiaP @maryfagi @lameduck1960 @LuigiColline @linuccia161 @barbarab1974 @borghi_… - 7princ_8 : -testa stai a casa figlio mio, che io posso anche andare a lavorare al MC alla fine, ma quello che non ha risolto n… -