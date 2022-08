Cast e personaggi di Irma Vep su Sky: dal 3 agosto la miniserie con Alicia Vikander, remake del cult indie del ’96 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Debutta Irma Vep su SKY, l’atteso remake televisivo dell’omonimo classico indie del 1996 diretto da Olivier Assayas. Prodotta da HBO e A24, la miniserie parte in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 3 agosto. Due episodi a settimana, ogni mercoledì su Sky Atlantic, per un totale di quattro appuntamenti. La miniserie sarà ovviamente disponibile on demand. Irma Vep su Sky espande la storia del film con Maggie Cheung (a sua volta ispirato al The Vampires di Louis Feuillade, erotico e sovversivo titolo del cinema muto del 1915 la cui iconica eroina Irma Vep ha influenzato per intere generazioni la cultura popolare), rivisitandone i temi e ricreando intere scene del film originale. Assayas fIrma una vera e ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) DebuttaVep su SKY, l’attesotelevisivo dell’omonimo classicodel 1996 diretto da Olivier Assayas. Prodotta da HBO e A24, laparte in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il 3. Due episodi a settimana, ogni mercoledì su Sky Atlantic, per un totale di quattro appuntamenti. Lasarà ovviamente disponibile on demand.Vep su Sky espande la storia del film con Maggie Cheung (a sua volta ispirato al The Vampires di Louis Feuillade, erotico e sovversivo titolo del cinema muto del 1915 la cui iconica eroinaVep ha influenzato per intere generazioni laura popolare), rivisitandone i temi e ricreando intere scene del film originale. Assayas funa vera e ...

vg0ldenxx : Per tutti quellx che ci sono rimasti male per la cancellazione di first kill e the wilds vi consiglio di vedere yel… - sandroca45 : RT @La_19x: ???????????? Another Self di Netflix è il dramma turco al femminile entrato subito in top10: trama, cast e personaggi #TubaBüyüküstü… - birdeyeviewed : RT @La_19x: ???????????? Another Self di Netflix è il dramma turco al femminile entrato subito in top10: trama, cast e personaggi #TubaBüyüküstü… - PrimbloodyBlack : Come serie è stata una cagata pazzesca ma comunque il dispiacere non manca dato che ancora una volta una serie con… - 93jalboyh : @sskyl4r esatto che poi hanno detto che non ci saranno nuovi personaggi, quindi qualcuno del cast principale ci rimane secco sicuro -