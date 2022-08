Cangini (Azione): “Accordo Calenda-Letta? Sarebbe stato più utile andare da soli. Il centrodestra vincerà ma faticherà a governare” (Di mercoledì 3 agosto 2022) “Accordo tra Pd e Azione? Dico la verità: per me Sarebbe stato più utile al progetto di Calenda andare da soli. Il progetto di Calenda è quello di un polo liberale e realista, ma capisco che era necessario di fronte all’esigenza di contenere la vittoria annunciata del centrodestra, cioè di un fronte che non ha nulla in comune, né cultura politica condivisa. Avremo un governo che faticherà a governare obiettivamente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal senatore Andrea Cangini, ex Forza Italia, oggi in Azione. Cangini motiva la sua uscita da Forza Italia: “Sin dall’inizio della legislatura contesto al mio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) “tra Pd e? Dico la verità: per mepiùal progetto dida. Il progetto diè quello di un polo liberale e realista, ma capisco che era necessario di fronte all’esigenza di contenere la vittoria annunciata del, cioè di un fronte che non ha nulla in comune, né cultura politica condivisa. Avremo un governo cheobiettivamente”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale dal senatore Andrea, ex Forza Italia, oggi inmotiva la sua uscita da Forza Italia: “Sin dall’inizio della legislatura contesto al mio ...

fattoquotidiano : Cangini (Azione): “Accordo Calenda-Letta? Sarebbe stato più utile andare da soli. Il centrodestra vincerà ma fatich… - francesco_carlo : @andrea_cangini @azione L’importante è credece… - Rossano26669 : @andrea_cangini @azione Voi non state costruendo nulla. Il polo liberale, per esser tale, deve essere indipendente… - Sissi89584020 : @andrea_cangini @azione Sì, raccontatela così. La realtà è che contate poco più di niente e che l’accordo sproporzi… - bruschi_luciana : @andrea_cangini @azione Le poltrone ve le hanno assicurate .. il coraggio se non si ha non si può inventarlo -