Calcio: Torres ripescata e ammessa alla serie C (Di mercoledì 3 agosto 2022) La Torres è stata ammessa al campionato di Calcio di serie C. Dopo la richiesta di ripescaggio presentata dalla società, che vedeva la squadra di Sassari prima nella lista delle compagini della D ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Laè stataal campionato didiC. Dopo la richiesta di ripescaggio presentata dsocietà, che vedeva la squadra di Sassari prima nella lista delle compagini della D ...

sardanews : Calcio: Torres ripescata e ammessa alla serie C - Sardegna - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE C - Torres ripescata e riammessa al campionato - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Torres ripescata e riammessa al campionato - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE C - Torres ripescata e riammessa al campionato - apetrazzuolo : SERIE C - Torres ripescata e riammessa al campionato -