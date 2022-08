Biossido di Titanio è assolutamente vietato! L’elenco di tutti i prodotti che non potranno più contenerlo a partire dal 7 agosto

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Dal 72022, ildisarà bandito daldegli additivi alimentari. È l’Unione Europea a ufficializzare la notizia, tramite l’Efsa che non lo considera affatto sicuro, anzi. Per questo invita tutte le aziende a sostituirlo con ingredienti alternativi e certificati. Infatti, dalle analisi condotte, sia l’additivo alimentare sia il colorante E171 sono risultati genotossici. Il problema è che entrambi vengono normalmente impiegati per la produzione di caramelle, sughi, dolci. Ma adall’8questo non sarà più possibile. Igià presenti sul mercato, però, non verranno ritirati fino alla loro naturale data di scadenza. Cerchiamo di capire meglio la situazione. Credit fotodi...