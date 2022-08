Auto elettriche e ibride plug-in, Motus-e: “Immatricolazioni in calo in Italia” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mese che si è appena concluso, con gli sconfortanti dati sulle Immatricolazioni, ha svelato i grossi limiti che il mercato Italiano di Auto alla spina, elettriche e ibride plug-in, subisce ancora. Intanto i dati nello specifico: elettriche e ibride alla spina immatricolate sono state 8.670, come detto il 24,15% in meno rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2021, cioè 11.431. Le prime sono state 3.605 unità, -29,30% rispetto a dodici mesi fa, le seconde, invece, sono diminuite del 20,01% con un totale di 5.065 veicoli. Perdite, quindi, anche di quote di mercato, sempre a livello di Immatricolazioni, per cui se le elettriche lo scorso anno rappresentavano il 4,6%, quest’anno la loro quota è del 3,3%, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il mese che si è appena concluso, con gli sconfortanti dati sulle, ha svelato i grossi limiti che il mercatono dialla spina,-in, subisce ancora. Intanto i dati nello specifico:alla spina immatricolate sono state 8.670, come detto il 24,15% in meno rispetto a quelle registrate nello stesso periodo del 2021, cioè 11.431. Le prime sono state 3.605 unità, -29,30% rispetto a dodici mesi fa, le seconde, invece, sono diminuite del 20,01% con un totale di 5.065 veicoli. Perdite, quindi, anche di quote di mercato, sempre a livello di, per cui se lelo scorso anno rappresentavano il 4,6%, quest’anno la loro quota è del 3,3%, ...

sole24ore : ?? #Autoelettriche, #infrastrutture e #colonnine di #ricarica inadeguate in #Italia - ricpuglisi : È necessaria una battaglia di civiltà per la giustizia sociale, ad esempio a favore dei saggi borghesi che vogliono… - AlbertoStucchi3 : RT @eStationit: La #BMW X1 xDrive25e è un #suv che unisce l'unicità dello stile della casa costruttrice tedesca BMW ai vantaggi delle #auto… - GiuseppeBrai : Comprate auto elettriche. Visto esagerato e altri che green. Voglio vedere dice smaltiscono poi le batterie - infoiteconomia : Crolla il mercato delle auto elettriche: e in Sicilia nessuna colonnina lungo le autostrade -