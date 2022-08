85 anni e non sentirli! (Di mercoledì 3 agosto 2022) courtesy photo Chi non si è perso neanche una puntata dell’acuta serie Grace & Frankie su Netflix – di cui lei è sia protagonista che produttrice – avrà subito pensato a quel suo dolore atroce alla sciatica. Ma Jane Fonda è così da sempre: una persona oltre il personaggio. Tra l’altro in formissima, since 1937. Ecco perché fa notizia pensarla, a (quasi) 85 anni, come protagonista assoluta della nuova campagna di H&M dedicata alla nuova linea activewear Move. Una campagna pubblicitaria in movimento. Con tanto di mini-film con i workout. Ma tant’è. La verità è che non esiste celeb meglio di Jane Fonda che possa iniziarci al fitness. Basti pensare che proprio lei ha rivoluzionato questo mondo negli anni Ottanta con la sua serie di home video, Jane Fonda’s Workout. E altro che fitness influencer, qui abbiamo l’antesignana numero 1. courtesy ... Leggi su amica (Di mercoledì 3 agosto 2022) courtesy photo Chi non si è perso neanche una puntata dell’acuta serie Grace & Frankie su Netflix – di cui lei è sia protagonista che produttrice – avrà subito pensato a quel suo dolore atroce alla sciatica. Ma Jane Fonda è così da sempre: una persona oltre il personaggio. Tra l’altro in formissima, since 1937. Ecco perché fa notizia pensarla, a (quasi) 85, come protagonista assoluta della nuova campagna di H&M dedicata alla nuova linea activewear Move. Una campagna pubblicitaria in movimento. Con tanto di mini-film con i workout. Ma tant’è. La verità è che non esiste celeb meglio di Jane Fonda che possa iniziarci al fitness. Basti pensare che proprio lei ha rivoluzionato questo mondo negliOttanta con la sua serie di home video, Jane Fonda’s Workout. E altro che fitness influencer, qui abbiamo l’antesignana numero 1. courtesy ...

