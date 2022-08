Un altro figlio, è il desiderio di Vanessa Incontrada (Di martedì 2 agosto 2022) Meravigliosa Vanessa Incontrada in rosso sulla copertina di Vanity Fair in edicola dal 3 agosto. Un’intervista esclusiva in cui l’artista si è raccontata svelando molto della sua vita, del suo presente. La Incontrada desidera un altro figlio, vorrebbe diventare mamma di nuovo dopo Isal che è già un adolescente e ovviamene è la sua vita. Vanessa Incontrada non ha mai parlato della crisi con il padre di suo figlio ma a Vanity Fair spiega che è in un momento riflessivo della sua vita, non aggiunge molto su Rossano Laurini ma confida che è una riflessione che la sta aiutando a capire quello che è stato e cosa desidera, non solo nella vita privata. Vanessa Incontrada e i suoi sogni “Non so dove mi porterà la mia ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 2 agosto 2022) Meravigliosain rosso sulla copertina di Vanity Fair in edicola dal 3 agosto. Un’intervista esclusiva in cui l’artista si è raccontata svelando molto della sua vita, del suo presente. Ladesidera un, vorrebbe diventare mamma di nuovo dopo Isal che è già un adolescente e ovviamene è la sua vita.non ha mai parlato della crisi con il padre di suoma a Vanity Fair spiega che è in un momento riflessivo della sua vita, non aggiunge molto su Rossano Laurini ma confida che è una riflessione che la sta aiutando a capire quello che è stato e cosa desidera, non solo nella vita privata.e i suoi sogni “Non so dove mi porterà la mia ...

happybeeerry : RT @camteaspoon: Pensate mai a Manuel che quando pronuncia il suo 'sto incazzato co quer cojone de simone' in realtà è in procinto di piang… - alexandgiuls : RT @camteaspoon: Pensate mai a Manuel che quando pronuncia il suo 'sto incazzato co quer cojone de simone' in realtà è in procinto di piang… - thedoctordonnna : Il marito di mia cugina giuro che mi fa salire la scimmia ???????????????????????????? Pezzo di merda si ostina a parlare russo b… - xoxoVanessaR : Tre ragazze della mia classe delle medie sono incinte e una di loro si sposerà appena possibile, una della classe d… - Princeps____ : @TheTWuserFKA @FelipeKarmelo tra l'altro è proprio questa paura la causa della gelosia e del possesso territoriale… -