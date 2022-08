Ultime Notizie – Vaiolo scimmie | in Italia 505 casi confermati | 4 sono donne

(Di martedì 2 agosto 2022)505 ididellein, 26 in più rispetto all’ultima rilevazione di 4 giorni fa, secondo il bollettino pubblicato dal ministero della Salute con dati aggiornati a oggi, 2 agosto. Icollegati a viaggi all’estero149 e l’età mediana dei pazienti è di 37 anni (per un range che va dai 20 ai 71 anni). Nellastica tricolore risultano ora 4(501uomini). La regione con il più alto numero diresta la Lombardia che ne segnala 232, seguita da Lazio (104), Emilia Romagna (57), Veneto (33), Piemonte (18) e Toscana (17). Dopo la prima infezione rilevata in Sardegna, scendono a 5 le regioni che non ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - Corriere : Letta a Montecitorio, è il giorno decisivo. Berlusconi posta il simbolo con Salvini e Meloni. La diretta - News24_it : Governo, verso le elezioni. Accordo Calenda-Letta. Si-Verdi: 'Incontro per verifica'. LIVE - Sky Tg24 - CorriereCitta : Mario Biondo, il cameraman italiano è stato ucciso in Spagna: ‘Non si è suicidato’ -

Il Sole 24 ORE

...come la stia intensificando l'attività militare intorno all'isola - nel mezzo dellesecondo ... Allo stato, il Boeing C - 40C (Spar19) della Us Air Force sta per lasciare leisole delle ...Strade , binari dei tram , corsie preferenziali . Quest'estate, la prima dall'insediamento di Roberto Gualtieri in Campidoglio, è all'insegna dei cantieri: l'obiettivo è dare una svolta decisa alla ... Ucraina ultime notizie. Kiev, iniziata evacuazione regione di Donetsk Sembra che l'open world di Halo Infinite fosse notevolmente più ampio originariamente: a dirlo è Joseph Staten di 343 Industries, parlando al podcast dell'Academy of Interactive Arts & Sciences Game ...Covid in Campania: nelle ultime 24 ore si sono registrati 6.072 positivi al virus (5.860 al test antigenico e 212 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di ...