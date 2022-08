Ultime Notizie – Nel 2022 produzione pesche e nettarine + 9% | prezzi su

(Di martedì 2 agosto 2022) L’offerta europea di, percoche eè stimata per ilin circa 2,9 milioni di tonnellate, contro i 2,4 milioni di tonnellate del 2021, in aumento del 9% (Europech). Laeuropea di quest’anno appare comunque deficitaria rispetto ai 3,7 milioni di tonnellate che è il dato medio del quinquennio 2015-2019. Le stime diffuse dal Centro Servizi Ortofrutticoli (Cso) indicano per l’Italia un’offertavalutata in circa 1,1 milioni di tonnellate, +40% su base annua anche se in flessione del 10% rispetto allamedia del periodo 2016-2020. Nel dettaglio, l’offerta è composta da 537mila tonnellate di; 469mila tonnellate die 75mila tonnellate di percoche. E’ quanto segnala l’Ismea. La ...

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Nelle ultime 24 ore 36.966 contagiati e 83 morti, tasso di positività al 18%. Prosegue il calo dei ric… - zazoomblog : Ultime Notizie Roma del 02-08-2022 ore 14:10 - #Ultime #Notizie #02-08-2022 #14:10 - Adm3456rrr : Qualcuno aveva dei dubbi?? Tranquilli ora tocca a Renzi. Calenda-Letta, c’è l’accordo: al Pd il 70% dei candidati,… - giraldiorazio : -

Buone, invece, per gli appassionati della soap Una vita che tornerà nuovamente in onda dopo ... La messa in onda dellepuntate è prevista verso novembre 2022 su Canale 5 dopodiché, al ...Leriportano l'avvio ufficiale di test che TikTok starebbe compiendo con una serie di partner, proprio per l'implementazione dei minigiochi. Minigiochi su TikTok, via ai test In realtà ...La popolare influencer su Fedez svela: "Ha detto pubblicamente di volermi baciare" In queste ultime ore Chiara Ferragni ha deciso di raccontarsi un po' di ...• Libri La curva dei casi di Covid-19 frena la discesa nella maggior parte delle province. Lo indica l'analisi del matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'M.Pico ...