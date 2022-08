Turismo, i laghi lombardi sopra i livelli pre-covid già nel 2021 (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - I laghi della lombardia sono al top per la ripresa del Turismo. Sociometrica, infatti, ha analizzato i flussi dei 3.390 comuni italiani considerati turistici e ha notato che i primi due centri in classifica, per crescita di turisti nel 2021 rispetto al 2019, sono Como e Padenghe sul Garda (Brescia). Intervistata dall'AGI, l'assessore lombardo al Turismo, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, ha sottolineato: "Nonostante l'innegabile impatto negativo che la pandemia ha avuto sul Turismo italiano, Como e Padenghe sul Garda si sono dimostrate destinazioni turistiche con una straordinaria capacità di resilienza. Luoghi di grande bellezza, il cui fascino ha continuato e continua ad incantare centinaia di migliaia di viaggiatori desiderosi di scoprire la cultura, la storia e le ... Leggi su agi (Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Idellaa sono al top per la ripresa del. Sociometrica, infatti, ha analizzato i flussi dei 3.390 comuni italiani considerati turistici e ha notato che i primi due centri in classifica, per crescita di turisti nelrispetto al 2019, sono Como e Padenghe sul Garda (Brescia). Intervistata dall'AGI, l'assessore lombardo al, marketing territoriale e moda, Lara Magoni, ha sottolineato: "Nonostante l'innegabile impatto negativo che la pandemia ha avuto sulitaliano, Como e Padenghe sul Garda si sono dimostrate destinazioni turistiche con una straordinaria capacità di resilienza. Luoghi di grande bellezza, il cui fascino ha continuato e continua ad incantare centinaia di migliaia di viaggiatori desiderosi di scoprire la cultura, la storia e le ...

