Travolto da un sacco | muore operaio nel Sannio

Un operaio di 58 anni è morto dopo essere stato Travolto da un voluminoso sacco pieno di polimeri di materia prima plastica durante la notte mentre effettuava il suo turno di lavoro in una fabbrica specializzata in materie plastiche alle porte di Benevento. L'incidente sarebbe accaduto intorno alle 3. Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile del capoluogo sannita.

