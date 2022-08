TMW | “Zielinski rifiuta il West Ham Non basta neanche un super triennale”

(Di martedì 2 agosto 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI. Si arena il trasferimento di PiotrdalHam. Secondo la redazione di TuttoMercatoWeb, il calciatore polacco avrebbeto l’importante offerta degli hammers. Gli inglesi sono arrivati ad offrire unmolto ricco da 3,5 milioni di euro più bonus, per un totaleiore a 4, ma l’ex Empoli ed Udinese ha detto no. Anche il Napoli è d’accordo con ilHam, che ha fatto una proposta d’acquisto di 30 milioni di euro di parte fissa più 10 di bonus facilmente raggiungibili ed ulteriori 5 milioni di euro legati alla qualificazione in Champions League.non ne vuole sapere al momento e chiude la trattativa. L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

Calciomercato Napoli - Piotr Zielinski si allontana dal West Ham. Il centrocampista polacco ha detto no a un triennale da 3.5 milioni di euro più bonus degli hammers perché non particolarmente interessato al trasferimento nel club londinese. Il Napoli continua il suo ritiro a Castel di Sangro, in vista del prossimo impegno che svolgerà Domenica alle ore 20:30, contro il Maiorca.