Taverna: "Non sono delusa. Resterò nel M5s altri 10 anni" (Di martedì 2 agosto 2022) Taverna dice convintamente che resterà nel Movimento per un'altra decade, dopo quella passata in Parlamento. "Mi dispiace non portare avanti in prima persona quanto ho già fatto in questi anni, ma adesso sono pronta a mettere a disposizione la mia esperienza a partire dalla campagna elettorale" dichiara in un'intervista al Fatto quotidiano. Dopo la conferma della regola del secondo mandato, la senatrice è solo uno dei volti incandidabili. "È meglio che sia rimasta la regola del secondo mandato, almeno rispetto allo scenario politico attuale". Ovvero? "C'è tanta gente che si muove tra i partiti, a destra come nella presunta sinistra, ma sembrano figure sbiadite. Cercano solo potere". La domanda resta. Che ruolo avrà ora Taverna all'interno del Movimento? Lei sostiene che non è necessario affrontare ora il ...

