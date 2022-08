Strage di Bologna | il triplice fischio del treno e il minuto di silenzio | l’applauso in piazza Medaglie d’oro – Video

(Di martedì 2 agosto 2022) Un lungo applauso dei cittadini ha seguito ildi, preceduto daldel, per le vittime delladi. Ildiè iniziato alle 10.25, ora dell’attentato. Il corteo era partito dadel Nettuno con lo storico bus 37 in testa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgrRai : Avevano dai 3 ai 14 anni i sette bambini morti nella strage alla stazione di Bologna il #2agosto 1980. Oggi una com… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione del 42° anniversario della strage di #Bologna: - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi Il #2agosto 1980 avviene la strage di #Bologna. 85 i morti, oltre 200 i feriti, procedimenti ancora… - Segnale_Orario : RT @valigiablu: Loggia P2, servizi segreti, terrorismo neofascista. Cosa sappiamo della strage di Bologna | Benedetta Tobagi - AlbertoIlaria : - Strage della stazione di Bologna - Alle 10,25 del 2 agosto 1980, una bomba esplose nella stazione di Bologna, uc… -

Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , nell'anniversario delladidel 2 agosto 1980. Il messaggio di Mattarella ' Fu un atto di uomini vili, di una disumanità ...Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nell'anniversario delladidel 2 agosto 1980. "L'azione solidale dei familiari merita la gratitudine della Repubblica. La loro ...Il Comune di Forlì ha partecipato alla cerimonia di commemorazione delle vittime della strage di Bologna del 2 agosto 1980 con una delegazione guidata dal ...Nel partito di Meloni, così come in Forza Nuova, Casapound e in altri movimenti neri extraparlamentari, non accettano le condanne ai neofascisti per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 198 ...