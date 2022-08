She-Hulk: Attorney at Law, una nuova direzione per l’MCU (Di martedì 2 agosto 2022) Come sappiamo, l’MCU sta crescendo, e sta per portarci sul piccolo schermo She-Hulk, soprattutto grazie alla spinta di mamma Disney, che ospita sulla piattaforma Disney+ non solo i film dell’MCU, ma serie inedite targate Marvel. Come sappiamo Ms. Marvel si è da poco conclusa. E dai presupposti venuti fuori dal Comic-Con di San Diego della scorsa settimana, la Marvel sta guardando avanti e verso l’alto, dopo aver illustrato le novità in arrivo con le fasi cinque e sei. Ma c’è ancora un nuovo show che deve arrivare su Disney+ prima che la Marvel concluda la Fase Quattro, e sembra una delle sue storie più particolari, She-Hulk. She-Hulk: Attorney at Law arriva su Disney+ il 17 agosto She Hulk – Disney+She-Hulk: Attorney at Law ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 agosto 2022) Come sappiamo,sta crescendo, e sta per portarci sul piccolo schermo She-, soprattutto grazie alla spinta di mamma Disney, che ospita sulla piattaforma Disney+ non solo i film del, ma serie inedite targate Marvel. Come sappiamo Ms. Marvel si è da poco conclusa. E dai presupposti venuti fuori dal Comic-Con di San Diego della scorsa settimana, la Marvel sta guardando avanti e verso l’alto, dopo aver illustrato le novità in arrivo con le fasi cinque e sei. Ma c’è ancora un nuovo show che deve arrivare su Disney+ prima che la Marvel concluda la Fase Quattro, e sembra una delle sue storie più particolari, She-. She-at Law arriva su Disney+ il 17 agosto She– Disney+She-at Law ...

cinefilosit : She-Hulk, nuove foto e uno sguardo dettagliato al costume #ILOveCinefilos - sagittariussxn : @_JennWalts difficile questa ma thor, kate, america, kamala e ajak di eternals. Ma aggiungo due bonus cioè kingo, s… - RAGNAROKNR0LL : il discorso di giulia su she hulk, perché non lo posso rt MA ESATTO GIULIA ESATTO PAROLA PER PAROLA - Nerdmovieprod : She-Hulk: Ecco la prima Clip della serie tv Marvel in uscita su Disney+ #disney #marvel #SheHulk - badtasteit : #SheHulk: l'addestramento con #Hulk nella nuova clip -