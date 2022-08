Se Oliver Cromwell si riscopre un dittatore illuminato e benevolo

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 2 agosto 2022) La diffusa condizione schizo-paranoide che ci porta a considerare più rilevanti dei fatti i pensieri, le intenzioni, le credenze e le illusioni si è estesa fino a lambire l’incolpevole. Il quale riposa da trecentosessant’anni e tutto si sarebbe aspettato tranne di assurgere improvvisamente a campione della tolleranza religiosa. E invece, a settembre, una nuova edizione dei suoi scritti privati a cura di uno storico di Cambridge dimostrerà come, fra lettere e appunti, il Lord Protector si riveli molto bendisposto nei confronti dei cattolici irlandesi. “ritiene che la persecuzione sia sempre controproducente”, piega questo professor Morrill all’Observer, “perché finisce per radicalizzare i moderati. Crede altresì che le persone vadano convertite non con la violenza bensì con la misericordia”. È un ...