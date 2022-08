Nathan Falco, sul red carpet ruba la scena a mamma Elisabetta e papà Flavio (Di martedì 2 agosto 2022) Nathan Falco sul red carpet. Flavio Briatore ha condiviso su Instagram una foto a Capri con l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, il loro figlio Nathan Falco e Leni Klum, la primogenita avuta con l’ex compagna Heidi Klum. “Un sabato con Elisabetta Grogaraci, Nathan Falco e Leni Klum”, ha scritto con i figli l’imprenditore, che era a Capri per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand LuisaViaRoma alla Certosa di San Giacomo. Heidi Klum ha commentato con tanti cuori, ed Elisabetta Gregoraci, ha scritto alla top model, oggi anche stilista e conduttrice: “Mi manchi”. Flavio Briatore lo scorso aprile, in un’intervista a ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 2 agosto 2022)sul redBriatore ha condiviso su Instagram una foto a Capri con l’ex moglieGregoraci, il loro figlioe Leni Klum, la primogenita avuta con l’ex compagna Heidi Klum. “Un sabato conGrogaraci,e Leni Klum”, ha scritto con i figli l’imprenditore, che era a Capri per assistere al concerto benefico di Jennifer Lopez, organizzato da Unicef in collaborazione con il brand LuisaViaRoma alla Certosa di San Giacomo. Heidi Klum ha commentato con tanti cuori, edGregoraci, ha scritto alla top model, oggi anche stilista e conduttrice: “Mi manchi”.Briatore lo scorso aprile, in un’intervista a ...

kimilfung : @aviopene @bioccolo Invece di promettere cazzate tipo la mancia al diciottenne Nathan Falco Briatore potrebbero par… - sirfersulver : RT @mbartolotta63: Non vedo l'ora che Nathan Falco diventi maggiorenne per poterlo fornire della #dote18 che il genio de Letta vuole dare a… - aleccx98 : RT @mbartolotta63: Non vedo l'ora che Nathan Falco diventi maggiorenne per poterlo fornire della #dote18 che il genio de Letta vuole dare a… - ilpensologo : Nathan Falco a Capri con Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore: debutta sul red carpet in total white smentendo le… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Nathan Falco e Leni, chi sono i figli di Flavio Briatore -