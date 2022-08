MotoGP, il Mondiale 2023 si aprirà con il GP di Portogallo a Portimao (Di martedì 2 agosto 2022) Bisognerà ancora aspettare per il calendario completo della stagione 2023, ma nel frattempo la FIM ha reso ufficiale che per la prima volta dal 2006 la MotoGP ad avere la sua gara d’apertura nel continente europeo. Sarà infatti il circuito dell’Algarve di Portimao, in Portogallo, ad ospitare il primo weekend di gare dal 24 al 26 marzo 2023. Sempre nella località portoghese ci saranno anche i test ufficiali propedeutici all’inizio della stagione, le cui date saranno presto confermate. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Bisognerà ancora aspettare per il calendario completo della stagione, ma nel frattempo la FIM ha reso ufficiale che per la prima volta dal 2006 laad avere la sua gara d’apertura nel continente europeo. Sarà infatti il circuito dell’Algarve di, in, ad ospitare il primo weekend di gare dal 24 al 26 marzo. Sempre nella località portoghese ci saranno anche i test ufficiali propedeutici all’inizio della stagione, le cui date saranno presto confermate. SportFace.

