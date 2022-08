Lisa Giovagnoli è la moglie di Adriano Pappalardo | “Mi ha salvato dall’incidente”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 2 agosto 2022)ladal 2010 ma i due, ufficialmente, si sono sposati solo 10 anni fa, sebbene il loro legame e la loro storia d’amore vada avanti senza alcuna sosta da ormai ben oltre 38 anni. Sappiamo, però, che i due si sono conosciuti nel 1972 e si sono subito innamorati a tal punto che, quattro anni dopo, è nato il loro unico figlio, Laerte., però, aveva già avuto un altro figlio di nome Marco, nato da un matrimonio precedente del quale, però, non si sa assolutamente nulla.è molto legato allae ha spiegato che è stata l’unica che lo ha sempre sostenuto nelle sue scelte. Ha anche spiegato di non aver avuto un’infanzia semplice, proprio per la sua passione per la musica, che i genitori ...