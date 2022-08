triolo_daniele : RT @PianetaMilan: L'@Inter aspetta il vero #Gosens: ecco i suoi gol più belli | #VIDEO - #Inter - PianetaMilan : L'@Inter aspetta il vero #Gosens: ecco i suoi gol più belli | #VIDEO - #Inter - OnorioFerraro : ???? #Raspadori in uscita dal #Sassuolo. I neroverdi hanno messo nel mirino #Pinamonti: l’#Inter aspetta l’offerta g… - noiverinteristi : rinnovo. Mentre l’Inter aspetta di capire cosa vorrà fare il PSG, l’Inter vuole tenere Skriniar: vuole rinnovare il… - AmalaTV_ : Romano - #Skriniar-#PSG discorso fermo a 50mln richiesta di 70. Si aspetta di capire cosa vorrà fare il PSG, l’… -

Sfida tra Atalanta e Sassuolo per Pinamonti, conteso dalle due squadre:il rilancio degli emiliani Il Sassuolo vorrebbe provare il sorpasso sull'Atalanta, al momento in vantaggio, per Pinamonti in caso di cessione di Raspadori, nel mirino di Juventus e ...I rossoneri vanno in pressing su Renato Sanches, che comunqueuna mossa del Psg. In difesa Diallo è in vantaggio su Tanganga.saluta Sanchez (Marsiglia) e può fare lo stesso con ...