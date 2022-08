Generali, utile semestre a 1,4 mld dopo svalutazioni in Russia (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Generali archivia il primo semestre dell’anno con un utile netto di 1,4 miliardi di euro, in calo del 9% su base annua. Il risultato del gruppo assicurativo risente delle svalutazioni sugli investimenti in Russia per 138 milioni: 97 milioni su titoli a reddito fisso detenuti direttamente e 41 milioni alla partecipazione nella compagnia Ingosstrakh, che risulta svalutata al 70%. E, sempre sul fronte russo, dal primo luglio scorso Europ Assistance è uscita dalle proprie attività nel Paese. Senza l’impatto delle svalutazioni, il risultato netto sarebbe stabile a 1.541 milioni, mentre il risultato operativo si conferma in crescita a 3,14 miliardi (+4,8%), oltre il consensus degli analisti. I premi lordi sono in aumento a 41.880 milioni (+2,4%), spinti dallo sviluppo del ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) –archivia il primodell’anno con unnetto di 1,4 miliardi di euro, in calo del 9% su base annua. Il risultato del gruppo assicurativo risente dellesugli investimenti inper 138 milioni: 97 milioni su titoli a reddito fisso detenuti direttamente e 41 milioni alla partecipazione nella compagnia Ingosstrakh, che risulta svalutata al 70%. E, sempre sul fronte russo, dal primo luglio scorso Europ Assistance è uscita dalle proprie attività nel Paese. Senza l’impatto delle, il risultato netto sarebbe stabile a 1.541 milioni, mentre il risultato operativo si conferma in crescita a 3,14 miliardi (+4,8%), oltre il consensus degli analisti. I premi lordi sono in aumento a 41.880 milioni (+2,4%), spinti dallo sviluppo del ...

