Fulminacci mi ha mandato all’inferno ma la colpa è mia

(Di martedì 2 agosto 2022) Sono andato al concerto di, pseudonimo di Filippo Uttinacci, un cantante che mi incuriosisce. Anche per aver vinto la Targa Tenco come miglior Opera prima e aver avuto il Premio MEI come miglior giovane dell’anno, nel 2019. Per ascoltarlo sono andato ad Assisi. È così che sono tornato ad un concerto, dopo più di trent’anni. Ed è stato un disastro, emozionale.ha 24 anni. E’ poco più di un ragazzo. Intorno a me, ad ascoltarlo c’erano quasi esclusivamente giovani. Ragazze e ragazzi, soprattutto del posto. Ma anche “da fuori”. Voglia di cantare e divertirsi, tanta. Guardandomi intorno ho visto anche altri “grandi”. Li ho riconosciuti non per come erano vestiti. Ormai siamo tutti “giovanili”. Nel vestiario. Li ho riconosciuti per la poca voglia di divertirsi. Per i sorrisi solo accennati. Per le movenze, compassate. Per i pensieri ...