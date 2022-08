Europa League 2022/2023, sorteggio playoffs: tabellone e accoppiamenti (Di martedì 2 agosto 2022) Presso la casa del Calcio Europeo di Nyon è andato in scena il sorteggio dei playoffs dell’Europa League 2022/2023. Turno che si disputa su partite di andata (18 agosto) e ritorno (25 agosto): le dieci vincenti avanzano alla fase a gironi della competizione, mentre le dieci perdenti approdano ai gironi della Conference League 2022/2023. Gli accoppiamenti definitivi si potranno conoscere solo l’11 agosto, al termine delle sfide di terzo turno di qualificazione di Champions ed Europa League. Così come accaduto nei precedenti turni di qualificazione finora giocati, non c’è alcuna squadra italiana, dato che Roma e Lazio sono direttamente ammesse ai gironi. Di seguito, ecco il ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022) Presso la casa del Calcio Europeo di Nyon è andato in scena ildeidell’. Turno che si disputa su partite di andata (18 agosto) e ritorno (25 agosto): le dieci vincenti avanzano alla fase a gironi della competizione, mentre le dieci perdenti approdano ai gironi della Conference. Glidefinitivi si potranno conoscere solo l’11 agosto, al termine delle sfide di terzo turno di qualificazione di Champions ed. Così come accaduto nei precedenti turni di qualificazione finora giocati, non c’è alcuna squadra italiana, dato che Roma e Lazio sono direttamente ammesse ai gironi. Di seguito, ecco il ...

