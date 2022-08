Elezioni 2022, Calenda: “Renzi? Porte aperte a tutti per discutere” (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “Renzi? Le Porte sono aperte a tutti per discutere. Io ci ho pensato molto. E’ del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri, si fa per fare qualcosa di buono per il Paese. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione”. Così Carlo Calenda in conferenza stampa con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova dopo l’accordo raggiunto in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. “Oggi si riapre totalmente la partita” dice il leader di Azione. “Siamo pienamente e totalmente soddisfatti del testo sottoscritto – sottolinea – Siamo solidi, compatti, andiamo a vincere queste Elezioni. Niente è scritto. Quando ... Leggi su italiasera (Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – “? Lesonoper. Io ci ho pensato molto. E’ del tutto evidente che la rottura in questa fase paga quasi sempre dal punto di vista dei numeri, ma non si fa politica per i numeri, si fa per fare qualcosa di buono per il Paese. Non credo che nessuno abbia mai messo veti dal punto di vista coalizione”. Così Carloin conferenza stampa con Enrico Letta e Benedetto Della Vedova dopo l’accordo raggiunto in vista dellepolitiche del 25 settembre. “Oggi si riapre totalmente la partita” dice il leader di Azione. “Siamo pienamente e totalmente soddisfatti del testo sottoscritto – sottolinea – Siamo solidi, compatti, andiamo a vincere queste. Niente è scritto. Quando ...

