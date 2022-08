È morta Gabriella, la mamma “troppo vecchia”. Di dolore e pregiudizio (Di martedì 2 agosto 2022) Si può morire di dolore? Me lo sono sempre chiesta, in particolar modo dopo qualche notizia di cronaca in cui leggevo di coniugi deceduti a poca distanza l’uno dall’altro, o di genitori cui era stato strappato in modo innaturale e, prematuramente, il figlio, da una malattia o da un incidente stradale. E la mia risposta è sempre stata sì, può accadere di non riuscire a sopravvivere alla morte improvvisa di un figlio, di un marito, di una moglie, così tanto amata da non riuscire ad immaginare la propria vita senza. Il cuore si spezza, l’anima si frantuma, non si vive più, si sopravvive, si contano i giorni e le albe, con la speranza che qualcuno o qualcosa ci faccia chiudere gli occhi per sempre, per poter riabbracciare chi non c’è più, perché il sogno non finisca e diventi finalmente reale. Una volta una madre che aveva perduto il figlio mi disse che ogni mattina era ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Si può morire di? Me lo sono sempre chiesta, in particolar modo dopo qualche notizia di cronaca in cui leggevo di coniugi deceduti a poca distanza l’uno dall’altro, o di genitori cui era stato strappato in modo innaturale e, prematuramente, il figlio, da una malattia o da un incidente stradale. E la mia risposta è sempre stata sì, può accadere di non riuscire a sopravvivere alla morte improvvisa di un figlio, di un marito, di una moglie, così tanto amata da non riuscire ad immaginare la propria vita senza. Il cuore si spezza, l’anima si frantuma, non si vive più, si sopravvive, si contano i giorni e le albe, con la speranza che qualcuno o qualcosa ci faccia chiudere gli occhi per sempre, per poter riabbracciare chi non c’è più, perché il sogno non finisca e diventi finalmente reale. Una volta una madre che aveva perduto il figlio mi disse che ogni mattina era ...

