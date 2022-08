Dice di avere otto figli per avere il reddito di cittadinanza: denunciato a Bergamo (Di martedì 2 agosto 2022) Per rientrare nei parametri del reddito di cittadinanza ha moltiplicato i suoi figli. Dichiarando di averne otto invece che due. È accaduto a Bergamo e la persona è stata depennata dalla lista dei percettori da parte del Comune. Insieme ad altri 21 accusati a vario titolo di altre irregolarità. C’è per esempio chi alla richiesta di presentarsi per una verifica ha marcato visita e chi ancora ha compilato con cura tutti i documenti ‘dimenticandosi’ però di firmare quello per la chiamata al lavoro. «Attraverso il controllo della dichiarazione Isee e la situazione anagrafica – precisa il vicesindaco con la delega ai Servizi sociali Pinuccia Prandina – nel 2020-2021 avevamo già segnalato 49 difformità. Da queste erano derivate 29 cancellazioni. Abbiamo poi proseguito il lavoro di verifica e dal 1° gennaio ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) Per rientrare nei parametri deldiha moltiplicato i suoi. Dichiarando di averneinvece che due. È accaduto ae la persona è stata depennata dalla lista dei percettori da parte del Comune. Insieme ad altri 21 accusati a vario titolo di altre irregolarità. C’è per esempio chi alla richiesta di presentarsi per una verifica ha marcato visita e chi ancora ha compilato con cura tutti i documenti ‘dimenticandosi’ però di firmare quello per la chiamata al lavoro. «Attraverso il controllo della dichiarazione Isee e la situazione anagrafica – precisa il vicesindaco con la delega ai Servizi sociali Pinuccia Prandina – nel 2020-2021 avevamo già segnalato 49 difformità. Da queste erano derivate 29 cancellazioni. Abbiamo poi proseguito il lavoro di verifica e dal 1° gennaio ...

FulvioPaglia : La somma delle percentuali che ogni partito dice di essere sicuro di avere alle prossime elezioni fa 823%. - fattoquotidiano : È sempre più isolato, Matteo Renzi. Da una parte ha Letta, non intenzionato ad accoglierlo nella grande coalizione… - Da_mia_na : Mi piace avere il controllo di tutto ma voglio chi mi dice, lascia fai fare a me - ulousleepysloth : RT @Fede_ProudOfLou: Preferisco avere solo DUE date di Harry in Italia in cui ci dice in italiano che il nostro paese gli ha regalato i ric… - Alessan93006664 : @RobertoAtzori @EdoardoMecca1 Si ma numericamente sei pieno, se non cedi non compri, e poi ti sono rientrati anche… -