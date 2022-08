De Maggio: “Mi arrivano notizie sul calciomercato del Napoli. Le ultime su Raspadori” (Di martedì 2 agosto 2022) Valter De Maggio fa il punto sul calciomercato del Napoli, il club azzurro tratta Kepa del Chelsea e Raspadori del Sassuolo. Il giornalista a Radio Goal dice: “Ho notizie di prima mano per il mercato del Napoli. L’obiettivo principale della squadra azzurra è un portiere di grande qualità. Ci sono indiscrezioni su un arrivo in Italia degli agenti di Kepa per trattare col Napoli, con la società che sta accelerando per chiudere la questione dei portieri. Se arriva un altro portiere può andare via Alex Meret e la società non si opporrebbe ad una cessione“. De Maggio poi parla di Raspadori conteso da Juve e Napoli: “A quanto mi risulta il club di De Laurentiis è più avanti nella corsa al giocatore. Sicuramente c’è ... Leggi su napolipiu (Di martedì 2 agosto 2022) Valter Defa il punto suldel, il club azzurro tratta Kepa del Chelsea edel Sassuolo. Il giornalista a Radio Goal dice: “Hodi prima mano per il mercato del. L’obiettivo principale della squadra azzurra è un portiere di grande qualità. Ci sono indiscrezioni su un arrivo in Italia degli agenti di Kepa per trattare col, con la società che sta accelerando per chiudere la questione dei portieri. Se arriva un altro portiere può andare via Alex Meret e la società non si opporrebbe ad una cessione“. Depoi parla diconteso da Juve e: “A quanto mi risulta il club di De Laurentiis è più avanti nella corsa al giocatore. Sicuramente c’è ...

napolipiucom : De Maggio: 'Mi arrivano notizie sul calciomercato del Napoli. Le ultime su Raspadori' #calciomercatonapoli #napoli… - EnricoAntonio68 : RT @lucabattanta: @valy_s @rosaroccaforte In alcune regioni sono stati fatti pure quelli con Johnson e Johnson (fu monodose) a cui hanno pa… - lucabattanta : RT @lucabattanta: @valy_s @rosaroccaforte In alcune regioni sono stati fatti pure quelli con Johnson e Johnson (fu monodose) a cui hanno pa… - PaolaAnna8 : RT @lucabattanta: @valy_s @rosaroccaforte In alcune regioni sono stati fatti pure quelli con Johnson e Johnson (fu monodose) a cui hanno pa… - assaloni : RT @lucabattanta: @valy_s @rosaroccaforte In alcune regioni sono stati fatti pure quelli con Johnson e Johnson (fu monodose) a cui hanno pa… -