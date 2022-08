Che cosa succede ad Arisa? La cantante confessa il disturbo che la porterà alla rovina (Di martedì 2 agosto 2022) Arisa è una delle cantanti più famose ed amate nel suo genere in Italia. Ha vinto nel 2009 il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, con la canzone Sincerità mentre nel 2014 con la canzone Controvento, ha vinto il Festival nella categoria “Campioni”. La cantante inoltre, nel 2021, ha vinto la sedicesima edizione del L'articolo proviene da Chesuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 2 agosto 2022)è una delle cantanti più famose ed amate nel suo genere in Italia. Ha vinto nel 2009 il Festival di Sanremo nella categoria “Nuove Proposte”, con la canzone Sincerità mentre nel 2014 con la canzone Controvento, ha vinto il Festival nella categoria “Campioni”. Lainoltre, nel 2021, ha vinto la sedicesima edizione del L'articolo proviene da Che.it.

pietroraffa : == Emma Bonino:'Il solo sospetto che diamo un voto di più alla destra putiniana è una cosa che non voglio portarmi… - _Nico_Piro_ : #1agosto cosa vergognosa in' ???? è criminalizzazione dei giovani: sfaticati sul divano con lo smartphone godendosi R… - Pontifex_it : Continuiamo a pregare per il popolo ucraino, aggredito e martoriato, chiedendo a Dio di liberarlo dal flagello dell… - CARLA78120656 : RT @Crudeli45198835: Perchè tutte queste morti improvvise causate da infarto? Cosa sta succedendo? Possibile che gli scienziati non indagh… - GiacoMee : @a_meluzzi Devo capì na cosa… ma seriamente credi alle boiate che pubblichi o è solo per tenere vivo l’interesse de… -