Calciomercato Juventus, cosa ne sarà di De Sciglio? La situazione è sempre più delicata (Di martedì 2 agosto 2022) Mattia De Sciglio non ha avuto modo di mostrare il proprio talento in questi anni, per questo motivo sembra essere finito sul mercato estivo. In questa stagione la Juventus dovrà cercare in tutti i modi di poter tornare a lottare per la vittoria dello Scudetto, ma non sarà assolutamente facile anche perché al suo interno ci sono ancora dei giocatori che i tifosi non ritengono assolutamente adatti per grandi obiettivi, con Mattia De Sciglio che sicuramente è uno di questi e che dunque sta rischiando il posto. Ansa FotoNelle ultime due stagioni la Juventus ha dovuto soffrire veramente tantissimo perché non è mai stata in grado di poter lottare per il campionato e ha visto sempre le sue due più importanti rivali, Inter e Milan, giocarsi il più importante trofeo italiano. Alla fine di ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 2 agosto 2022) Mattia Denon ha avuto modo di mostrare il proprio talento in questi anni, per questo motivo sembra essere finito sul mercato estivo. In questa stagione ladovrà cercare in tutti i modi di poter tornare a lottare per la vittoria dello Scudetto, ma nonassolutamente facile anche perché al suo interno ci sono ancora dei giocatori che i tifosi non ritengono assolutamente adatti per grandi obiettivi, con Mattia Deche sicuramente è uno di questi e che dunque sta rischiando il posto. Ansa FotoNelle ultime due stagioni laha dovuto soffrire veramente tantissimo perché non è mai stata in grado di poter lottare per il campionato e ha vistole sue due più importanti rivali, Inter e Milan, giocarsi il più importante trofeo italiano. Alla fine di ...

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc si inserisce per #Raspadori e prova il sorpasso ai danni del @sscnapoli. Il… - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO JUVENTUS, INTERESSE PER RASPADORI DEL SASSUOLO. I NEROVERDI CHIEDONO NON MENO DI 40 MILIONI… - RobertoSardo1 : RT @turimorr1: Il @ACMonza ha chiesto #Rovella alla @juventusfc. Discorsi avviati. #Calciomercato #Juventus [@NicoSchira] - lucacimini82 : Secondo #SportMediaset la #Juventus valuta come alternativa low cost per il settore avanzato anche Daniele #Verde… -