"Alla morte di un figlio non si sopravvive: non siamo concepiti per sopportare un dolore così forte" (Di martedì 2 agosto 2022) Quando si apprendono certe notizie si rimane senza parole. Colpiscono, inducono a porsi tante domande e lasciano un lungo strascico di dolore, com'è accaduto con la morte di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle di 17 e 15 anni investite da un treno domenica 31 luglio nella stazione di Riccione. Le circostanze sono ancora da chiarire, ma probabilmente hanno perso la vita mentre stavano attraversando i binari intorno alle 7 di mattina. È un dramma simile a quello vissuto dai genitori e dai familiari che hanno perduto un figlio o una persona cara a causa degli incidenti stradali. Abbiamo chiesto un parere a Maria Gambino, referente AFVS – Associazione Familiari e Vittime della Strada Area Nord-est Milano. Maria Gambino Come si sopravvive a un dolore

