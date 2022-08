"A quanto può arrivare". Mannheimer rivela le vere cifre su Calenda (Di martedì 2 agosto 2022) Fra destra e sinistra, spunta il centro: Azione di Carlo Calenda e soci possono arrivare al 10% alle elezioni politiche del 25 settembre. In collegamento con il programma In Onda, Renato Mannheimer ha analizzato il peso specifico in termini di voti del dialogo a distanza tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda per una coalizione in grado di mettere il fiato sul collo al centrodestra, dato in netto vantaggio. La co-conduttrice Marianna Aprile, insieme a Luca Telese, gli ha chiesto: “Calenda vale di più dentro o fuori dall'alleanza?” e il sondaggista di Eumetra, numeri alla mano, non ha avuto esitazioni: “Fuori vale. Se poi questi pezzi riuscissero a mettersi d'accordo anche con Renzi costituirebbero più del 10%. Un grande polo di attrazione politica, anche se qualcuno ... Leggi su iltempo (Di martedì 2 agosto 2022) Fra destra e sinistra, spunta il centro: Azione di Carloe soci possonoal 10% alle elezioni politiche del 25 settembre. In collegamento con il programma In Onda, Renatoha analizzato il peso specifico in termini di voti del dialogo a distanza tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carloper una coalizione in grado di mettere il fiato sul collo al centrodestra, dato in netto vantaggio. La co-conduttrice Marianna Aprile, insieme a Luca Telese, gli ha chiesto: “vale di più dentro o fuori dall'alleanza?” e il sondaggista di Eumetra, numeri alla mano, non ha avuto esitazioni: “Fuori vale. Se poi questi pezzi riuscissero a mettersi d'accordo anche con Renzi costituirebbero più del 10%. Un grande polo di attrazione politica, anche se qualcuno ...

