Ultime Notizie – Omicidio Civitanova Marche, convalidato arresto 32enne (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ stato convalidato l’arresto del 32enne accusato di Omicidio volontario e rapina perché ritenuto responsabile di aver aggredito e ucciso l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, morto in pieno centro a Civitanova Marche (Macerata). “Ha chiesto scusa – ha detto il suo avvocato – ha chiarito che non c’è nessuna volontà razziale tanto che anche la procura concorda su questo, non è stata contestata nessuna aggravante razzista”. “Purtroppo, a prescindere dal colore della pelle, il gesto bruttissimo sarebbe stato comunque quello”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) E’ statol’delaccusato divolontario e rapina perché ritenuto responsabile di aver aggredito e ucciso l’ambulante nigeriano Alika Ogorchukwu, morto in pieno centro a(Macerata). “Ha chiesto scusa – ha detto il suo avvocato – ha chiarito che non c’è nessuna volontà razziale tanto che anche la procura concorda su questo, non è stata contestata nessuna aggravante razzista”. “Purtroppo, a prescindere dal colore della pelle, il gesto bruttissimo sarebbe stato comunque quello”, ha concluso. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

fanpage : #M5S, le parole dell'ex Ministro Bonafede - SkyTG24 : '#Draghi e il centrodestra hanno respinto l'agenda #M5S umiliando gli italiani', ha dichiarato Giuseppe #Conte… - junews24com : Pjanic Juve, dalla Spagna sicuri: ha già deciso la sua prossima squadra - - AmalaTV_ : RT @AmalaTV_: ?? LIVE ORE 13.45 ?? Torniamo in live per il dailyupdate, ultime notizie dal mondo #Inter, commentiamo velocemente l’ultima am… - corgiallorosso : LIVE #Roma-#PSG vicine all’accordo per #Wijnaldum: prestito con obbligo di riscatto -