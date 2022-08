Ultime Notizie – Covid | Ricciardi | “Rischio picco morti in autunno se si arriva impreparati”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 1 agosto 2022) Con l’inizio di agosto, osserva, “vediamo che si sta appiattendo la curva epidemica, come avevamo previsto” I tantiche ancora si registrano perrappresentano “un livello di preoccupazione e di allarme elevato, perché se abbiamo avuto tantiin una fase ‘favorevole’ come quella estiva, cosa dobbiamo aspettarci in? Se ci arriviamo con la bassa copertura vaccinale della quarta dose e con misure di sanità pubblica saltate, ci può essere davvero undi mortalità preoccupante”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Walter, consulente del ministro della Salute e docente di igiene all’Università Cattolica. Con l’inizio di agosto, osserva, “vediamo che si sta appiattendo la curva epidemica, come avevamo previsto, con il...