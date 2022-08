Traffico Roma del 01-08-2022 ore 19 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 1 agosto 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione invariata la situazione sulla Cassia bis Veientana penalizzata da lavori e da code tra il raccordo anulare via della Giustiniana in direzione di Viterbo sulla raccordo anulare rallentamenti con code per incidente in carreggiata interna tra le uscite Tiburtina e La Rustica sempre interno abbiamo code perintenso tra Lanina e l’abbia in carreggiata esterna incolonnamenti per un altro incidente tra le uscite Pontina Laurentina in direzione Appia sulla via Appia Nuova permangono incolonnamenti per lavori tra Ciampino e il raccordo anulare sempre sulla via Appia Nuova coda anche in uscita daall’altezza del raccordo stesso la polizia locale Cisliano un incidente in viale dello Scalo di San Lorenzo con le code registrati nella direzione del verano sulla Pontina e ...