Tennis, Franco Agamenone: "Con Sinner non sono riuscito a restare in partita, farò le qualificazioni dello US Open" (Di lunedì 1 agosto 2022) Una delle sorprese più belle della settimana tennistica appena passata è stata sicuramente la semifinale raggiunta da Franco Agamenone nell'ATP 250 di Umago. Sulla terra rossa croata l'italo-argentino è riuscito, dopo le due vittorie ottenute nei turni di qualificazione, a conquistare i suoi primi tre successi nel circuito maggiore, prima di uscire sconfitto dal match contro il connazionale Jannik Sinner. Partendo proprio da quest'ultima sfida, Agamenone ha affermato (fonte: UbiTennis): "Sicuramente non sono riuscito dal punto di vista mentale a stare lì, a stare bene in partita. Penso sia normale, era la mia prima semifinale ATP, giocavo contro Jannik, uno di quei giocatori che finora avevo visto solo in TV. Non è ...

