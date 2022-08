Strage di famiglia in autostrada, auto contromano: morta mamma e 5 figli. Il più piccolo 5 anni (Di lunedì 1 agosto 2022) Morire per un tragico errore automobilistico. Quanto volte è già capitato? Quanto volte capiterà di nuovo? Madre e 5 figli tutti morti sull’autostrada. Ma cosa è successo? Sembra che un’automobile avvia imboccato l’autostrada contromano e colpito in pieno il mini van in cui viaggiava la mamma 31enne insieme ai suoi cinque figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Coinvolto anche il marito della donna, che è stato sbalzato fuori nell’impatto. I due veicoli hanno poi preso fuoco e per tutti gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il bilancio è atroce: 7 vittime. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica nei pressi di Chicago, più precisamente sull’Interstate 90 vicino ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 1 agosto 2022) Morire per un tragico erroremobilistico. Quanto volte è già capitato? Quanto volte capiterà di nuovo? Madre e 5tutti morti sull’. Ma cosa è successo? Sembra che un’mobile avvia imboccato l’e colpito in pieno il mini van in cui viaggiava la31enne insieme ai suoi cinquedi età compresa tra i 5 e i 13. Coinvolto anche il marito della donna, che è stato sbalzato fuori nell’impatto. I due veicoli hanno poi preso fuoco e per tutti gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il bilancio è atroce: 7 vittime. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica nei pressi di Chicago, più precisamente sull’Interstate 90 vicino ...

