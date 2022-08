Meghan Markle, la nuova biografia esclusiva che potrebbe distruggerla per sempre (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli autori di Finding Freedom, la prima biografia non autorizzata di Harry e Meghan Markle, tornano alla carica con un secondo volume, in uscita il prossimo anno, e che promettono di essere ancora più esplosivo. Omid Scobie e Carolyn Durand assicurano rivelazioni scottanti su Meghan, che potrebbero distruggere definitivamente la sua immagine. Intanto la Duchessa sarebbe pronta a fare causa ai due giornalisti. Meghan Markle trema per la nuova biografia Dopo il successo di Finding Freedom, e nonostante i Duchi non abbiano apprezzato il libro “rivelazione” sulle loro vite, Omid Scobie rilancia e questa volta in negativo. Se il primo libro raccontava la ricerca della libertà di Harry e Meghan Markle, ... Leggi su dilei (Di lunedì 1 agosto 2022) Gli autori di Finding Freedom, la primanon autorizzata di Harry e, tornano alla carica con un secondo volume, in uscita il prossimo anno, e che promettono di essere ancora più esplosivo. Omid Scobie e Carolyn Durand assicurano rivelazioni scottanti su, chero distruggere definitivamente la sua immagine. Intanto la Duchessa sarebbe pronta a fare causa ai due giornalisti.trema per laDopo il successo di Finding Freedom, e nonostante i Duchi non abbiano apprezzato il libro “rivelazione” sulle loro vite, Omid Scobie rilancia e questa volta in negativo. Se il primo libro raccontava la ricerca della libertà di Harry e, ...

