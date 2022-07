LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 6-1 6-1 | ATP Umago in DIRETTA | quanto ha guadagnato l’azzurro Video e classifica ATP

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKLA NUOVADI JANNIK: TOP-10 RAFFORZATA, RUBLEV NEL MIRINO QUANTI SOLDI HAJANNIK? MONTEPREMI E CIFRE PER LA VITTORIA SU2-1: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLA FINALE 22:42 Termina qui la nostrascritta della finale dell’ATP 250 ditra Jannike Carlos. E’ stata una partita emozionante, ricca di contenuti tecnici, dominata dal secondo parziale dal fenomeno azzurro. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon ...