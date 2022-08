Lazio, giorno di visite per Vecino: avrà la maglia numero 5 | VIDEO (Di lunedì 1 agosto 2022) Matías Vecino, centrocampista ex Inter, sarà della Lazio fino al 30 giugno 2025. Percepirà 1,8 milioni a stagione. Oggi le visite in 'Paideia' Leggi su pianetamilan (Di lunedì 1 agosto 2022) Matías, centrocampista ex Inter, sarà dellafino al 30 giugno 2025. Percepirà 1,8 milioni a stagione. Oggi lein 'Paideia'

