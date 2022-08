Lavatrice: metti il lievito è un trucco bomba (Di lunedì 1 agosto 2022) Un vecchio trucchetto della nonna consiste nell’inserire del lievito nella Lavatrice durante il lavaggio: scopriamo gli effetti incredibili. L’arte delle faccende domestiche è qualcosa che si apprende di generazione in generazione; ognuno di noi infatti segue determinate tecniche che ci sono state insegnate dai nostri genitori e prima ancora dai nonni. Esistono tuttavia alcuni trucchetti, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 1 agosto 2022) Un vecchio trucchetto della nonna consiste nell’inserire delnelladurante il lavaggio: scopriamo gli effetti incredibili. L’arte delle faccende domestiche è qualcosa che si apprende di generazione in generazione; ognuno di noi infatti segue determinate tecniche che ci sono state insegnate dai nostri genitori e prima ancora dai nonni. Esistono tuttavia alcuni trucchetti, L'articolo proviene da Leggilo.org.

sybecks1_ : RT @OctavianZaki: @Uncanny_South Sì sì, altri dicono che il mattone sia per 'metti un mattone in lavatrice, così la rompi', perché vorrebbe… - OctavianZaki : @Uncanny_South Sì sì, altri dicono che il mattone sia per 'metti un mattone in lavatrice, così la rompi', perché vo… - Gianbilico : @10_everest Evita di infilare la testa dentro la lavatrice quando gli metti i panni non ci saranno video che ti… - IrisBlue2021 : @Anna60428530 @deliambro le hai messe bagnate? Se è si non credo che funzionerà Comunque non arrenderti se ci sono… - LBartolomeo : @pascale_carmela @Maicol27803210 @Gliocchinonmen1 @Sabrina87157111 @DebyLomb @Narosmellofia quando fai cosi certame… -