Inter | ag Sanchez | “E’ un animale competitivo Ritorno in Cile? Difficile”

Fernando Felicevich, agente di Alexis Sanchez, ha parlato a La Tercera in merito al futuro dell'attaccante: "Sanchez è un animale competitivo, vuole continuare ai massimi livelli. Il suo desiderio è lottare per vincere altri titoli poiché ha ancora davanti a sé un paio di anni da giocare ad alto livello Un suo Ritorno alla Universidad de Chile? Lo vedo difficile".

