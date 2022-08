Inghilterra femminile campione d’Europa, Elisabetta II: “Esempio per la nazione” (Di lunedì 1 agosto 2022) Londra – L’Inghilterra vince la finale degli Europei femminili di calcio. In finale, batte la Germania 2-1 dopo i supplementari con i gol di Toone (62?) e Kelly (110?). Non serve alla Germania il pareggio provvisorio di Magull (79?). La Regina Elisabetta saluta la storica vittoria della nazionale inglese come “un’ispirazione per le donne” in tutta la nazione. Un successo, sottolinea Elisabetta, che “va ben oltre il trofeo che avete meritatamente guadagnato. Avete dato a tutti un Esempio che sarà di ispirazione per le ragazze e le donne di oggi e per le generazioni future”. (Adnkronos) (foto@LaUefa-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 1 agosto 2022) Londra – L’vince la finale degli Europei femminili di calcio. In finale, batte la Germania 2-1 dopo i supplementari con i gol di Toone (62?) e Kelly (110?). Non serve alla Germania il pareggio provvisorio di Magull (79?). La Reginasaluta la storica vittoria della nazionale inglese come “un’ispirazione per le donne” in tutta la. Un successo, sottolinea, che “va ben oltre il trofeo che avete meritatamente guadagnato. Avete dato a tutti unche sarà di ispirazione per le ragazze e le donne di oggi e per le generazioni future”. (Adnkronos) (foto@LaUefa-Twitter) Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre ...

antoguerrera : Comunque vada: che vittoria per il calcio femminile e per tutte le donne del mondo. Wembley tutto esaurito e festan… - RaiNews : #WEuro2022, l'Inghilterra vince gli Europei di calcio femminile: Germania battuta 2-1 ai tempi supplementari. Le in… - rtl1025 : ??La nazionale femminile dell'Inghilterra si è laureata campione d'Europa, per la prima volta nella sua storia, batt… - OBrien_Kat : RT @antoguerrera: Comunque vada: che vittoria per il calcio femminile e per tutte le donne del mondo. Wembley tutto esaurito e festante per… - gazzettamantova : Europei femminili, gli auguri della piccola Charlotte alle Lionesses A poche ore dalla finale europea di calcio fem… -