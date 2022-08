Il corso di giornalismo d’inchiesta della Newsroom Academy (Di lunedì 1 agosto 2022) Esistono molti modi di fare giornalismo, tutti nobili, tutti gratificanti e fondamentali per plasmare l’opinione pubblica di un Paese (sempre dando per buono che si tratti di un giornalismo deontologicamente corretto, questo è chiaro). Eppure non tutti i tipi di giornalismo riescono a trasmettere quel brivido lungo la schiena che solo il giornalismo d’inchiesta è InsideOver. Leggi su it.insideover (Di lunedì 1 agosto 2022) Esistono molti modi di fare, tutti nobili, tutti gratificanti e fondamentali per plasmare l’opinione pubblica di un Paese (sempre dando per buono che si tratti di undeontologicamente corretto, questo è chiaro). Eppure non tutti i tipi diriescono a trasmettere quel brivido lungo la schiena che solo ilè InsideOver.

Lacatenaz : @matteosalvinimi ci fornisce la fonte che afferma che l'assassino ha problemi psichiatrici? perchè non precisa che,… - guerino1988 : Ma questi sono scemi o no ma sono giornalisti?o sono solo dei buffoni che scrivono solo cazzate,ma questi penso che… - forte_info : RT @GdMediterraneo: Nel corso dei quattro giorni si parlerà anche di turismo sostenibile insieme agli ospiti che si confronteranno sul palc… - icksx : @S708844035 @davcarretta mi stia bene e faccia un corso di giornalismo. Tra le prime lezioni le diranno di verificare le fonti. - gp4l4 : @MichelePlastino Tanti auguri dottor Plastino. Ho avuto la fortuna di conoscerla a GEM corso di formazione in giorn… -